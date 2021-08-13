banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Asayiş 13.08.2021, 12:09
Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, kırsal Konurlar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Refik Ç. (49) idaresindeki 16 F 3488 plakalı motosiklet, âniden yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi. Domuzlar kaçışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.
Yorumlar (0)
28°
açık