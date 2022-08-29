Motosiklet denetimleri arttı

Kilis’te, artan kazalar üzerine polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarını sıklaştırdı.

Artan motosiklet kazaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde motosikletler üzerinde uygulamalarını sıklaştırdı. Nüfus ortalamasına göre Türkiye’de en çok motosikletin bulunduğu kentte polis ekipleri, uygulama noktasından geçen motosiklet sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularını yapıyor. Motosiklet uygulamalarının süreceği bildirildi.