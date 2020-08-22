Motosiklet değil sanki cephanelik

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir motosiklet sürücüsünün çantasında yapılan aramada 2 tabanca ve çok sayıda bıçak ele geçirildi.

Olay, ilçeye bağlı Aksaray Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen motosikletli S.N.’yi, Mehmet Ali Acuz Caddesi’nde durdurdu. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında CZ-75 marka tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet 9 mm çapında Berat’ta marka tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 12 adet uzun bıçak, 2 adet küçük bıçak, 1 adet kılıç, 78 adet 9 mm çapında fişek, 197 adet 22 kalibre tabanca fişeği ve 1 adet avcı yeleği ele geçirildi.

Yapılan arama sonrası şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.