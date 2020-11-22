banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!

Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü

Diyarbakır’da çöp kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 22.11.2020, 17:06
2
Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
banner422

Diyarbakır’da çöp kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Özer’in kullandığı 21 AAT 586 plakalı motosiklet, yoldan geçen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan sürücü Serkan Özer ve arkasında oturan Yusuf Sarıkaya ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Özer ve Sarıkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, Özer ve Sarıkaya’nın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından cadde tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
parçalı az bulutlu