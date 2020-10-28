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Motosiklet çetesi üyesi 4 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN 4 ŞAHIS ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Asayiş 28.10.2020, 10:41
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Motosiklet çetesi üyesi 4 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar’da, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta Şuhut ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Pazar ve Altıgöz mahallelerine dadanan hırsızlar, 4 farklı adresten motosiklet çalarak kayıplara karıştı. 4 kişinin iki grup halinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Tespit çalışmalarının ardından şüphelilerin Şuhut’tan Afyonkarahisar Çobanlar ilçesine doğru gittikleri mobese ve güvenlik kameralarından belirlendi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin ortak düzenledikleri operasyon ile Çobanlar ilçesinde bulunan F B, R U, R Y, Y U, yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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