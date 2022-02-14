Motosiklet çalan hırsız tutuklandı

Adana’da bir apartmanın bahçesinde bulunan motosikleti çalan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Suriye uyruklu Firaz E. (19), M.Ö.’nün evinin önüne park ettiği motosikletin yanına geldi. Yüzünü şapka ve atkıyla gizleyen Firaz E., gidon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek götürdü. Firaz E. çaldığı motosikletle kayıplara karışırken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden M.Ö.’nün ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine yaptığı baskında Firaz E.’yi yakaladı. Evde yapılan aramada ise motosiklet bulunamadı.

Emniyete götürülen Firaz E., ifadesinde suçunu itiraf edip, “Bir anlık şeytana uydum ve motosikleti çaldım. Pişmanım” dedi. Çaldığı motosikleti tanımadığı birine sattığını öne süren Firaz E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.