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Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’de kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Asayiş 05.08.2022, 00:14
Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’de kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yolun ortasına savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

“Motosiklet bir yana kendi bir yana düştü”

Olay esnasında motosikletin arkasındaki otomobilde bulunan vatandaş, "Benimle kaza yapan kişi arasında 60-70 metre vardı. Kavşağa girerken durmak istedi, ayaklarıyla fren yapmaya çalıştı ama duramadı çok hızlıydı. Sonra direğe vurdu, motosiklet bir yana kendi bir yana düştü. Sonrasında insanlar geldi yardımcı olduk” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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