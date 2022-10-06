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Motosiklet ambulansa çarptı
Adana’da farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Asayiş 06.10.2022, 11:16
Adana’da farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan ilk görüntüde bir ambulansın kırmızı ışıkta geçerken hızla gelen motosikletin duramayarak ambulansa çarpması yer aldı.
Diğer görüntüde ise gece saatlerinde 2 otomobil birbiriyle çarpıştı.
Son kayıtta ise 2 motosikletin çarpışması görüntülendi.