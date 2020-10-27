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Motorlar hırsızı 2 genç çaldıkları motorlarla polisten kaçamadı

AKSARAY’DA 2 MOTOSİKLETİ ÇALDIKTAN SONRA KAÇAN 2 GENÇ POLİSİN DUYARLI ÇALIŞMASI SONUCU SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Asayiş 27.10.2020, 00:34
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Motorlar hırsızı 2 genç çaldıkları motorlarla polisten kaçamadı

Aksaray’da 2 motosikleti çaldıktan sonra kaçan 2 genç polisin duyarlı çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Akin Köy Yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.G. (17) ve E.A. (16) isimli 2 genç, Minarecik ve Hasas Mahallesinden 2 motosikleti kilitlerini kesmek sureti ile çaldı. 2 şüpheli çalıştırabildikleri motorun arkasına diğer motoru da iple birbirine bağlayıp çekmek sureti ile Akin Köyüne doğru yola çıktı. Bu sırada devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Hasandağı Polis Merkezi ekipleri 2 genci Akin Köy Yolunda motosikletle giderken gördü. Bunun üzerine şahısları takibe alan ekip bir süre sonra şahısları durdurmak istedi. Dur ihtarının ardından yakalanacaklarını anlayan 2 genç motorları atarak ormanlık alana kaçmaya başladı. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan yaya kovalamaca sonucu A.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli kaçmayı başardı. Gözaltına alınan A.G. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken, maskesi olmayan gence polis memuru maske taktı. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelinin peşine düştü. Yapılan inceleme ve araştırmalarda motorların ikisinin de yeni çalındığı tespit edilirken, sahipleri belirlenen motorlar polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

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