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Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 25.07.2022, 18:52
Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Samsun karayolunda ilerleyen Özcan Hekim yönetimindeki motosiklet, yabancı plakalı bir cipe arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Hekim, olay yerine gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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