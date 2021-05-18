banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto paralarda trend değişti mi?
Kripto paralarda trend değişti mi?
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklamalar!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!

Motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Düzce’nin Çilimli ilçesinde motor kısmından alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 18.05.2021, 15:45
Motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Düzce’nin Çilimli ilçesinde motor kısmından alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Duzce’nin Çilimli İlcesi Ulucami Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana gelen yangında 81 AE 723 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Alevleri gören araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu