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Motor kaputundan yarı otomatik kaçak silah çıktı

Hatay’ın Belen ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş halde kaçak yarı otomatik tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Asayiş 08.08.2022, 12:28
Motor kaputundan yarı otomatik kaçak silah çıktı

Hatay’ın Belen ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş halde kaçak yarı otomatik tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada Belen-İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın motor kaputu içerisine gizlenmiş 1 adet yarı otomatik tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.Ö. ile H.A. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

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