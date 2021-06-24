banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı

Sarıyer’de kayganlaşan yolda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü yolda oturur vaziyette kaydı. Yok kenarına kadar kayan sürücüyü bir kişi elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 24.06.2021, 09:47
Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı

Sarıyer’de kayganlaşan yolda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü yolda oturur vaziyette kaydı. Yok kenarına kadar kayan sürücüyü bir kişi elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sarıyer İstinye’de dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Furkan Tüylüoğlu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin hakimiyetini kaybetti. Yere düşen Tüylüoğlu, oturur vaziyette metrelerce kayarak yolun kenarına geldi. Bu sırada kaldırımdaki bir kişi Tüylüoğlu’nu elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
banner493