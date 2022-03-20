Motokurye ve ağabeyi tartıştıkları taksiciyi yumruklayıp demir sopayla aracını parçaladı

Denizli’de hatalı sollama nedeniyle trafikte tartıştığı taksicinin önüne kıran motokurye ve ağabeyi dehşet saçtı. Yumruk yedikten sonra eline aldığı demir sopayla içinde yolcuların bulunduğu taksiye defalarca vuran motokuryenin çağırdığı ağabeyi taksiciyi darp etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksi şoförü Mehmet Fuat Çotak, arkadaşı olan iki kadın yolcusunu alarak gitmek istedikleri yere doğru hareket etti. Fuat Çotak’ın gideceği konuma metreler kala kısa süre önce sollama nedeniyle trafikte tartıştığı kendisine kızan motokurye H.P. makas atarak ışıklarda durdu. Motosikletten inen H.P. ile takside bulunan sürücü ve yolcular arasında tartışma çıktı. Bu esnada araçtan inen kadın yolcu, acelelerinin olduğunu belirtti. H.P’nin motosikletini çekmemesi üzerine sinirlenen kadın motoru yere düşürdü. Küfüler savuran H.P.’ye taksi sürücüsü Çotak yumruk attı. Öfkeyle ayağa kalkarak motora yönelen H.P.’yi gören yolcu ve şoför araca binerek kapıları kapattı. Eline demir sopa alan H.P. defalarca araca vururken, bir yandan da telefonla ağabeyini aradı. Bu esnada ihbarda bulunan yolcular, korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen polisler ile konuşan H.P. sakinleştirilmeye çalışılırken, sonradan olay yerine gelen ağabeyi ise takside oturan Çotak’ı yumrukladı. Çotak kanlar içinde kalırken, H.P. ve ağabeyi gözaltına alındı.

“Ağabeyi geldi ve çok sağlam bir şekilde yumruk attı”

Olayın sollama nedeniyle başladığını ve korku dolu anlar yaşandığını belirten taksi şoförü Çotak, “Benim iki tane bayan yolcum vardı ve ayrıca bunlar arkadaşımdı. KYK ışıklarında bir motorcuyu solladım ama sol şeritten gidiyordu ama ortalamıştı yolu. Işıklara yaklaşırken sıfıra sıfır makas attı. Allah’tan araba direkt durdu, yoksa çarpıyordum. Meğer o bilerek yapmış bunu. Araçtan indi direkt yanıma geldi. Oysa benim sollamamı kafaya takmış, durmadan önüme onu koydu. Ama garipsiyoruz yani yolcular da aynı şekilde. ’Tamam, kusura bakma, uzatmayalım çek motorunu, acelemiz var’ dedim. Uzattıkça uzattı ve yolcum buna sinir olarak çıktı dışarıya. Şahsın yanına gitti, motoru çekmesini birkaç kere söyledi. ’Çekmeyeceğim lan’ deyince yolcum motoru devirdi. Kadın yolcuya küfür etmeye başladı ve ben yumruk attım arkadaşa. Motora yönelip bir şey çıkaracağını anlayınca araca bindik. Levyeye benzer bir şey çıkardı ve araca vurmaya başladı. Aynayı ve rüzgarlığı kırınca camlara vurdu ve Allah’tan kıramadı. En son artık bunun ağabeyi falan geldi. Ben ona bir şey söylediğim an arabada oturduğum sırada ağabeyi geldi ve çok sağlam bir şekilde yumruk attı. Ardından olay bu şekilde tamamlandı" dedi.