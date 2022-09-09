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Moto kuryelerin kavgası kamerada: 3 yaralı
Tekirdağ Çorlu’da yolda karşılaşan motosikletli kuryeler bıçakla ve yumruk yumruğa birbirine girdi. 3 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.
Asayiş 09.09.2022, 11:47
Tekirdağ Çorlu’da yolda karşılaşan motosikletli kuryeler bıçakla ve yumruk yumruğa birbirine girdi. 3 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Eski Tekirdağ Caddesi üzeri Çobançeşme kavşağında meydana geldi. Yolda karşılaşan bir grup motosikletli kurye aralarındaki husumet nedeniyle kavgaya tutuştu. Bıçakla ve yumruk yumruğa birbirine giren iki grubun kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonrası son buldu.
Kavga sonrası yaralanan 3 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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