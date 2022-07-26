banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem!
Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem!
Borsa, güne yüzde 0,38’lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,38’lik yükselişle başladı.
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu
Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu

Moto kuryeden 2 kilo eroin çıktı

Mersin polisi, motosiklet ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların motosikletlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Asayiş 26.07.2022, 11:08
Moto kuryeden 2 kilo eroin çıktı

Mersin polisi, motosiklet ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların motosikletlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahısları izlemeye alan ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu motosikletleriyle sevk ettiklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kullandıkları motosiklet ile şahısları gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 2 paket halinde 2 kilogram eroin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından H.A. ile S.K. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu