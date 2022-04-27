Moto kurye ölümden döndü, o anlar kamerada

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Nergiz Mahallesi Girne Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evka 5 - Karşıyaka hattında çalışan 35 M 8284 plakalı yolcu minibüsü, Girne Caddesi üzerinden dönüş yaptığı sırada moto kurye Mustafa Özkan’ın kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Özkan, ambulans ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde moto kuryenin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Öte yandan, kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı minibüsün, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpışması sonucunda, moto kuryenin takla atarak sürüklendiği görüldü.

Minibüs şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.