Mostar’da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandı

Bosna Hersek’in Mostar kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralananlardan 27 yaşındaki ismi öğrenilemeyen genç kız hayatını kaybetti.

Bosna Hersek’te yerel saat 23:07’de meydana gelen depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Mostar Üniversitesi Klinik Hastanesi’ne (SKB) nakledildi. Kukavac yerleşiminde bir aile evinin üzerine büyük bir kayanın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Hafif yaralanan çok sayıda kişi Sağlık Merkezi’ne başvurdu. Yaşanan depremden korkan Hersekliler geceyi sokakta geçiriyor.