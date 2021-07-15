Moskova’yı şiddetli yağış ve fırtına vurdu, sokakları su bastı

Rusya’nın başkenti Moskova’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle sokakları su bastı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da sabah saatlerinde başlayan fırtına ve yağışlar nedeniyle kısa sürede hayat durma noktasına geldi. Moskova sakinleri yağıştan kaçmaya çalışırken otoyollar ve şehir sokaklarını su bastı. Su basan noktalara kurtarma ekipleri yönlendirilirken buralarda su tahliye çalışmaları yapıldı. Televizyon ve radyolardan Moskova halkına evden çıkmamaları yönünde duyurular yapılırken bazı binaların çatılarının zarar gördüğü, saatte 20 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle tabelaların uçtuğu ve uçuşlarda aksamalar yaşandığı öğrenildi. Moskova’da bulunan Domodedovo, Şeremetyovo ve Vnukovo havaalanlarının pistlerini su basması nedeniyle de ulaşımda aksamalar olduğu ve birçok uçağın rötar yaptığı aktarılırken havaalanı ekipleri tarafından da pistlerin temizlenme çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

Moskova’nın kırsal bölgesinde çıkan bir hortum bölge halkında büyük bir paniğe neden olurken hortumun boş arazide oluşması ve konutlara ve otoyola ilerlememesi nedeniyle büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Moskova’da fırtına ve aşırı yağışlar insanlar için hayatı olumsuz yönde etkilerken bu durumun keyfini sürenler ise aşırı sıcaklardan bunalan hayvanlar oldu. Bir hayvanat bahçesinde bulunan 3 fil bahçeye çıkarak biriken yağmur suları ile oynadı, yağmurla birlikte serinleyen havanın keyfini çıkardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı başkentte oluşan fırtına ve yağışlara karşı önlemler alındığını ve yağış ve fırtınanın gece saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı. Moskova’da yaşayanlara sokağa çıkmama uyarısında bulunulurken bazı yolların tahrip olduğu içme suyu şebekelerinde ve bazı noktalarda elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.