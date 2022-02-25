banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

‘Montrö bildirisi’nde imzası olan emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren ifade verdi

Emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren, 103 amiral tarafından yayınlanan ‘Montrö bildirisi’ne ilişkin Ankara’da açılan dava kapsamında, İstanbul’da talimat yoluyla ifade verdi. Tezeren ifadesinde, “Bu konuda emekli büyükelçiler, diplomatlar, siyasetçiler ve hukukçular başta olmak üzere birçok meslek grubu tarafından açıklama ve duyuru yapıldığı tarafımızca da bilindiği için söz konusu duyurunun paylaşılmasında herhangi bir tedirginlik yaşanmamıştır” dedi.

Asayiş 25.02.2022, 12:41
‘Montrö bildirisi’nde imzası olan emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren ifade verdi

Emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren, 103 amiral tarafından yayınlanan ‘Montrö bildirisi’ne ilişkin Ankara’da açılan dava kapsamında, İstanbul’da talimat yoluyla ifade verdi. Tezeren ifadesinde, “Bu konuda emekli büyükelçiler, diplomatlar, siyasetçiler ve hukukçular başta olmak üzere birçok meslek grubu tarafından açıklama ve duyuru yapıldığı tarafımızca da bilindiği için söz konusu duyurunun paylaşılmasında herhangi bir tedirginlik yaşanmamıştır” dedi.

Kamuoyunda ‘Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, amirallerin ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İstanbul’da ikamet eden emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren, hakkında açılan dava kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

“Kötü niyetli bir kampanya başlatılmıştır”

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ankara’ya gönderilmek üzere talimatla ifadesi alınan Tezeren, “İlk olarak belirtmek isterim ki, huzurdaki yargılamaya konu kamuoyu duyurusu Anayasa’nın 26. maddesinde düzenlenen ifade hürriyeti hakkının kullanılmasından ibarettir. Söz konusu metin, kamu menfaati ve çıkarları doğrultusunda, mesleki sorumluluk düsturuyla hazırlanmış olan bir düşünce açıklamasıdır. Ne var ki, bahse konu açıklama, kamuoyu ile ‘duyuru’ başlığı altında paylaşılmasına rağmen, birtakım kişi ve kurumlar tarafından ‘muhtıra benzeri, gibi bir girişim’ olarak yansıtılmak istenmiş ve talihsiz bir şekilde en yüksek yargı organları mensuplarının da dahil olduğu bir karalama, devlete, hükümete karşı bir girişimmiş algısı oluşturularak kötü niyetli bir kampanya başlatılmıştır” dedi.

“WhatsApp grubu şahsım tarafından kurulmuştur”

Savunmasında Tezeren, “Yargılamaya konu edilen duyurunun taslak metinlerinin paylaşıldığı ‘ADMEK-2’ isimli WhatsApp grubu, 10 yıl kadar önce meslektaşlarım olan emekli amiraller ile birlikte olduğumuz bir yemek sırasında, aramızda, telefonlar ve e-posta kullanılarak sağlanan sosyal amaçlı haberleşmenin, modern bir imkan olan WhatsApp uygulaması kullanılarak, daha hızlı ve kolayca sağlanması, haberleşme kalite ve miktarının arttırılması gayesi ile meslektaşlarımın talebi ve ısrarı üzerine şahsım tarafından kurulmuş ve belirli kurallar çerçevesinde yönetilmiştir. Grupta, kamuoyu duyurusunun paylaşıldığı tarihlerde gündem oluşturan ‘Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılabileceği’ ve ‘üniformalı muvazzaf bir amiralin resmi makam aracı ile gittiği tarikat evindeki sarıklı ve cübbeli fotoğraflarının basına yansıması’ konularının mesleki uzmanlık alanımıza doğrudan temas etmesi sebebiyle tartışılmaya başlanmış ve ilgili konular hakkındaki hassasiyetlerimizi ifade edecek bir kamuoyu açıklaması yapılması konusunda anlaşılmıştır” şeklinde konuştu.

“Suç unsuru barındırmadığına dair mütalaa alınmıştır”

Birçok meslek grubundan konuya ilişkin açıklama yapıldığını belirten Tezeren, “Zira, bu konuda daha önce emekli büyükelçiler, diplomatlar, siyasetçiler ve hukukçular başta olmak üzere daha birçok meslek grubu tarafından açıklama ve duyuru yapıldığı tarafımızca da bilindiği için söz konusu duyurunun paylaşılmasında herhangi bir tedirginlik yaşanmamıştır. Hatta süreç o kadar şeffaf ve titiz yönetilmiştir ki; duyuru metni kamuoyu ile paylaşılmadan önce biri avukat, diğeri Askeri Yargıtay Başkanı olan iki farklı hukukçudan ilgili metnin herhangi bir suç unsuru barındırmadığına dair mütalaa alınmıştır. Bu durum dahi, somut olayda herhangi bir suç kastının mevcut olmadığının kanıtıdır” dedi.

“Beraatımı talep ediyorum”

Savunmasında Montrö Sözleşmesinden bahseden Tezeren, “Kamuoyu duyurusunun ana gündemini oluşturulan Montrö Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı için bir kilit görev üstlenmektedir. Yıllarca söz konusu Sözleşme’nin uygulayıcıları olarak, bu konuya dikkat çekmek ve önemi noktasında kamuoyunu bilgilendirmek mesleki yükümlülüğümüz dışında en tabii hakkımızdır. Uzun seneler büyük bir gururla taşımış olduğum, bizler için şeref ve onur timsali olan üniformamızın, bu şekilde itibarının zedelenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir. Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan davanın ilk duruşması 21 Mart’ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15