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Montrö Bildirisi’nde imzası olan Emekli Amiraller ifade verdi

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Emin Murat Bilgel’in de aralarında bulunduğu 9 amiral, 103 amiral tarafından yayınlanan Montrö Bildirisi’ne ilişkin Ankara’da açılan dava kapsamında, İstanbul’da talimat yoluyla ifade verdi.

Asayiş 07.03.2022, 14:58
Montrö Bildirisi’nde imzası olan Emekli Amiraller ifade verdi

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Emin Murat Bilgel’in de aralarında bulunduğu 9 amiral, 103 amiral tarafından yayınlanan Montrö Bildirisi’ne ilişkin Ankara’da açılan dava kapsamında, İstanbul’da talimat yoluyla ifade verdi.

Kamuoyunda Montrö Bildirisi olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, amirallerin ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İstanbul’da ikamet eden Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Emin Murat Bilgel ve emekli amirallerden Aydın Canel, Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Turgut Tufan, Serdar Dülger, Ahmet İskender Yıldırım, Ahmet Aksoy ve Alaettin Sevim, haklarında açılan dava kapsamında ağır ceza mahkemelerinde ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

"Söz konusu metin kamu menfaati ve ifade hürriyeti çerçevesinde hazırlanmış bir düşünce açıklamasıdır’’

Davaya ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ankara’ya gönderilmek üzere ifade veren amirallerden Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit savunmasında, "Söz konusu metin kamu menfaati ve ifade hürriyeti çerçevesinde hazırlanmış bir düşünce açıklamasıdır. Yargılama konusu yapılan duyuru, herhangi bir suç unsuru içermeyen, hali hazırda gündemde tartışılmakta ve eleştirilmekte olan konulara temas etmekte olup kötü niyetli bir karalama kampanyası ve organize yürütülen bir algı operasyonu sonucunda yargılama konusu haline gelmiştir. Yargılamaya konu kamuoyu duyurusunda iki temel husus söz konusudur. Bunlar, duyurunun paylaşıldığı 2021 yılı Nisan ayında ülke gündeminde yer alan Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılabileceği ve üniformalı muvazzaf bir amiralin tarikat evindeki sarıklı ve cübbeli fotoğrafının basına yansımasıdır’’ dedi.

"Ülkesine karşı sorumluluk taşıyan yurttaşlar olarak buna dikkat çektik’’

Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit savunmasının devamında, "Söz konusu duyuruda, muvazzaf olduğumuz dönemde uygulayıcısı olduğumuz Montrö Sözleşmesi’nin önemine ve 15 Temmuz kalkışmasının temel sebeplerinden biri olan askeri disiplinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bizler de konunun uzmanı olan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan yurttaşlar olarak buna dikkat çektik. Önemi itibariyle bir Milli Güvenlik ve Uluslararası Güvenlik meselesi olan söz konusu sözleşmenin uzun yıllar uygulayıcısı olan biz emekli amirallerin bu hususta kamuoyunu bilgilendirme yükümlülüğü mevcuttur. Anayasada ‘düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti’ çerçevesinde hazırlanan yargılamaya konu duyuru hakkında yapılan haksız ve mesnetsiz suçlamaları kabul etmiyorum’’ diye konuştu.

"Emekli Amiraller arasında sosyal iletişim sağlanması amacıyla 10 yıl kadar önce kurulan bir gruptur’’

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Emin Murat Bilgel ise savunmasında, "Duyurunun tek amacı, kamuoyunu bilgilendirmek ve mesleki sorumluluğumuzun icrasıdır. Bu algı operasyonları ve karalama kampanyaları ile şahsım ve meslektaşlarım hedef gösterilmiş, mesleki itibarımız zedelenmeye çalışılmıştır. İlgili konuların ele alındığı bir duyuru taslağı metni WhatsApp platformunda yer alan “ADMEK-2” isimli Emekli Amiraller Grubu’nda 02 Nisan 2021 tarihinde paylaşılmıştır. ADMEK-2 isimli grup, tarafımca aktif kullanılmayan ve fakat Emekli Amiraller arasında sosyal iletişim sağlanması amacıyla 10 yıl kadar önce kurulan bir gruptur. Tarafımca okunan tek taslak metin bu grupta görülmüş ve herhangi bir suç unsuru içermediği, mesleki uzmanlık alanımıza giren konulara temas ettiği fark edilerek onay verilmiştir’’ şeklinde konuştu.

"Asla bir suç işleme kastı ile hareket edilmemiştir"

Emekli Oramiral Emin Murat Bilgel savunmasının devamında, kamuoyu menfaatini öngören ilgili duyurunun gerek okumuş olduğum taslak metinlerde gerekse kamuoyu ile paylaşılan son halinde herhangi bir şiddet söylemi, suç unsuru veya iddia edilenin aksine iktidar aleyhine kalkışmaya ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak yorumlanabilecek bir ifade de mevcut değildir. Şahsım ve meslektaşım olan diğer emekli amiraller tarafından asla bir suç işleme kastı ile hareket edilmemiştir. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

İfadelerini veren diğer emekli amiraller, savunmalarında haklarındaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını ve beraatlarını talep ettiler.

Davanın ilk duruşması 21 Mart’ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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