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Molotof ile araçları kundaklayacaklardı
Mersin polisi, molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK yanlılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Asayiş 31.05.2022, 09:37
Mersin polisi, molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK yanlılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha önceden eylem yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda molotof kokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK yanlısı 2 kişiyi takibe alan ekipler, bu sabah yaptığı şafak operasyonuyla Ö.S. ve D.G.’yi gözaltına aldı.
Şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, eylem hazırlığı aşamasında oldukları öğrenildi.