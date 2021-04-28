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Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir cezaevinin giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Asayiş 28.04.2021, 15:09
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Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir cezaevinin giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan bir cezaevinin giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 3 sivil hayatını kaybederken, 5 sivil de de yaralandı. Yaralılar polis tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Mohamed Hassan, “Bomba yüklü araç, sivilleri taşıyan tuktukun Mogadişu ile Afgooye kentini birbirine bağlayan yoldan geçişi sırasında patladı. Saldırganlar, cezaevinin giriş kapısını hedef almaya çalıştı ama başarılı olamadı” dedi.

Amin Ambulans Servisi Müdürü Abdikadir Abdirrahman Haji Aden ise “Patlama büyüktü. Gökyüzü dumanla kaplandı. Şimdiye kadar patlamada 3 kişinin öldüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından terör örgütü El Şebab, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
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