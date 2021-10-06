Modem içerisinden uyuşturucu çıktı

İzmir Otogarı’nda polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı yabancı uyruklu bir kişinin çantasında bulunan modemin içerisinden metamfetamin maddesi çıktı. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Otogarı’nda uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin şüphelendiği yabancı uyruklu M.B. adlı bir kişinin çantasında bulunan modemin içerisine gizlenmiş halde 43,94 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.