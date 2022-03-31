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Model Dilara Kurşun’a cinsel saldırı davasına devam edildi

Model Dilara Kurşun’u ormanlık alana götürerek darp edip cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski sevgilinin 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Dilara Kurşun beyanında, "O eve girseydim bir daha çıkamayacağımı düşündüm’’ dedi.

Asayiş 31.03.2022, 13:28
Model Dilara Kurşun’a cinsel saldırı davasına devam edildi

Model Dilara Kurşun’u ormanlık alana götürerek darp edip cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski sevgilinin 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Dilara Kurşun beyanında, "O eve girseydim bir daha çıkamayacağımı düşündüm’’ dedi.

Model Dilara Kurşun’u ormanlık alana götürerek darp ettikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgilisi Tufan Kılıç’ın ’nitelikli cinsel saldırı’, ’hakaret’ ve ’tehdit’ suçlarından 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Dilara Kurşun, tutuksuz sanık Tufan Kılıç ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Çıplak ayakla asansöre kadar çıktım ‘imdat’ diye bağırdım"

Müşteki Dilara Kurşun duruşmadaki beyanında, sanıkla yaklaşık 1 yıllık ilişkilerinin olduğunu söyleyerek, "Bu süre zarfında Tufan’ın öfke kontrol problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. Bu süreçte onun yanında olup ona yardımcı olmaya çalıştım. Olay yaşanmadan 2 hafta önce onun evindeyken sanık yoğun alkol kullanmıştı. Evdeki arkadaşları gidip biz yalnız evde kaldıktan sonra bana saldırdı. Saatlerce boğazımı sıktı. Anlım mosmor oldu ve bayıldım. 5 saat kadar şiddet gördüm. Çıplak ayakla asansöre kadar çıktım ‘imdat’ diye bağırdım, beni yakalayıp içeri aldı. Ölsem de bu işkenceyi çekmesem diye düşündüm. Daha sonra kendi isteğiyle şiddete son verdi, sonrasında üzüntüsünü en dipte yaşadı. 2 gün boyunca aileme ulaşamadım, telefonumu param parça etti. Evden gitmeme izin vermedi, beni 1 hafta eve hapsetti’’ dedi.

‘’Beni ıssız bir yerde plaja götürdü, etrafta kimse yoktu’’

Duruşmada evin kapısının kilitli olduğunu ve anahtarının da sanıkta olduğunu belirten müşteki Dilara Kurşun, "Birkaç gün sonra sanık Tufan bana başka bir telefon verdi, yeni bir telefon alıncaya kadar onunla idare etmemi istedi. Bu dönemde sanık benden sürekli af diliyordu ancak ben affetmedim. Bu süreç böyle yaşandı derken 15 Haziran gecesine gelindi. O gün anneme gitmiştim ve sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. Sanık beni aradı, eğer onunla gelmezsem siteyi ayağa kaldıracağını söyledi, kabul etmek durumunda, huyuna gitmek zorunda kaldım. Alt kata indiğimde sanık arabasıyla gelmişti. Beni ıssız bir yerde plaja götürdü, etrafta kimse yoktu. Sanık hiçbir şey olmamış gibi alkol içmeye başladı. ’O an orada olmak istemedim, gitmek istediğimi söyledim ve kendisine rahatsızlıklarımı anlattım. O ise o an içinde bulunduğumuz kumsaldan memnun değilim gibi anladı, yaptıklarıyla bana yaranamadığı hissine kapıldı’’ şeklinde konuştu.

"O eve girseydim bir daha çıkamayacağımı düşündüm’’

Müşteki Dilara Kurşun, "Gitmek istediğimi söyledim, ‘sen benimsin’ dedi. O anda mücadele verdim ve bağırmaya başladım, bunun üzerine korktu ve durdu. Bana arabanın anahtarını uzattı ve ‘git’ dedi. Arabayla kendi evimin kapısına kadar geldim ama içeri girmedim, üstüm başım perişan haldeydi ve boynumda izler vardı. Aracın içinde oturduğum sırada sanık mesajlar yazdı, üşüdüğünü söyledi. Sanığın arabası bende olduğundan başıma bir iş gelmesin diye geri döndüm. Onu oradan aldım ve tekrar evinin önüne geldik. Rezidansın içinde anahtarı ona geri verdim ve oradaki görevliden taksi çağırmasını istedim. Sanık Tufan benim gitmememi istedi, o eve girseydim bir daha çıkamayacağımı düşündüm’’ ifadelerini kullandı.

"Ben kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim"

Tutuksuz sanık Tufan Kılıç ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Müşteki Dilara’nın benim kendisini plajdayken darp ettiğim, dokunduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Ben kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım. Daha önce biz trafikteyken ve alkollüyken bir çift ile tartışmıştık. Kendisinin yaralanmaları bununla alakalı olabilir. Aramızda sıkıntılar olsa da sonradan barışıp ilişkimize devam ettik’’ şeklinde konuştu.

Alınan beyanların ve savunmaların ardından mahkeme, eksik olan hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tufan Kılıç’ın olay gecesi müşteki Dilara Kurşun’u ormana götürerek cinsel saldırıda bulunduğu, müşteki gelmeyi reddettiği için hakaret ve tehdit ile zorla götürdüğü anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli için ’nitelikli cinsel saldırı’, ’hakaret’ ve ’tehdit’ suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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