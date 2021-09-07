Modacı Barbaros Şansal, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

Modacı Barbaros Şansal, 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada ifade veren Şansal, "Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağılayıcı yorumda bulunmadım’’ dedi.

Modacı Barbaros Şansal, bir internet sitesine verdiği röportajdan dolayı ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama’ suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Barbaros Şansal ile avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan sanık suçlamaları kabul etmeyerek, ‘’Haber sitesinde, sesli ya da görüntülü ya da yazılı herhangi bir beyanda bulunmadım. Benden de zaten böyle bir şey talep etmediler. 31 Aralık 2017 gecesi çekmiş olduğum bir video akabinde yaklaşık bir saat 45 dakika sonra gerçekleşen Reina katliamı hadisesi sonucu bir takım bir takım yayın organları ve şahıslar tarafından son derece acımasız eleştirilere maruz kaldım. Hatta videom ile söz konusu olayı benim düzenlediğim yönünde ithamlarda bulundular” dedi.

“Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağılayıcı yorumda bulunmadım”

Söz konusu haber sitesinde maruz kaldığı haksızlıkları sohbet şeklinde paylaştığını belirten sanık Barbaros Şansal, “Ben sadece söz konusu haber sitesinde gazeteci olduğunu bildiğim Seran Vreskala ile 31 Aralık 2017 sonrası maruz kaldığım haksızlıkları sohbet şeklinde paylaştım. Bir takım gazeteciler ve editörleri, yapılan sohbetleri kimi zaman, içerisinden bir takım kelimeleri çekerek kendilerince çarpıcı olması için manşet, ara başlıklar yaparlar. Bu olay da tamamen buna ilişkindir. Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağılayıcı yorumda bulunmadım. Her nasılsa sohbet içeriği değiştirilerek başlık yapılmıştır. Kaldı ki benim Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağıladığıma dair yazılı, sözlü ve görsel somut bir delil yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkemede savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı olan suçlamaları işlemediğini savunarak beraatını talep etti.

Söz konusu röportajın yayınlandığı haber sitesinin yayın yönetmeni ve röportajı yapan gazetecinin kimliklerinin tespiti halinde tanık olarak ifade vermeye çağırılacaklarına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede şüpheli Barbaros Şansal’ın, haber sitesinde yayınlanan röportajı dahilinde Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçunu işlediği belirtildi. Şüphelinin, “Hükümet, Reina operasyonunu benim üzerimden kapatmaya çalıştı” başlığı altında verdiği röportajın yer aldığı iddianamede, suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. Buna göre sanık Şansal hakkında ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.