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Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDEKİ MOBİLYA ATÖLYESİNDE SABAHA KARŞI ÇIKAN YANGINDA İŞYERİ ALEVLERE TESLİM OLDU. YANGINA ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE EDEN İTFAİYE EKİPLERİ 3 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE YANGINI SÖNDÜRDÜ.
Asayiş 03.09.2020, 15:33
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Bursa’nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde sabaha karşı çıkan yangında işyeri alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda ekiple müdahale eden itfaiye, 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangını söndürdü.
Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 16. Sokak’ta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen yangın bütün binayı sardı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına dört bir koldan müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu 3 saat içerisinde yangını kontrol altına alabildi. Yangın sonucu imalathanede bulunan tüm malzemeler yanarak kül olurken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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