Mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep’te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikayı saran alevler çevre işletmelere sıçramadan söndürülürken fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Şehitkamil ilçesindeki KÜSGET Sanayi sitesindeki bir mobilya fabrikasında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre orman ürünleri işleyen ve mobilya üretimi yapılan fabrikanın iç üretim kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevler geceyi aydınlatırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına 26 araç ve 45 personelle müdahale eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri’de destek verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak çevredeki işletmelere sıçramasını önledi. Yaklaşık 700 ton su kullanılarak 2 saatte söndürülen yangın fabrikayı kullanılamaz hale getirdi. İşletmede büyük maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.