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Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Bahçelievler’de bulunan elyaf fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi. İçeri de bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Asayiş 13.09.2021, 17:23
Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Bahçelievler’de bulunan elyaf fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi. İçeri de bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Bahçelievler Yenibosna’ Merkez mahallesi sanayi caddesi’nde mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeri de bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıktı. Alev alev yanan bina havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor

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