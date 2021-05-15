Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir mobilya fabrikasının otoparkında çıkan yangında 2 tır, 2 dorse ve 1 forklift kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Doğanlı mevkiinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın otopark kısmında park halinde olan tırlarda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında 2 tır, 2 dorse ve 1 forklift yanarak kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak, fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Fabrika çalışanları ise fabrika önünde uzun süre yangının söndürülmesini bekledi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Jandarma ekipleri yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.