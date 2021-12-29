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Mobilya fabrikasında korkutan yangın
Sivas’ta bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Asayiş 29.12.2021, 23:03
Sivas’ta bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgelere göre olay, saat 22.00 sıralarında Sivas Organize Sanayi Bölgesi 2’inci kısımda bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikada bulunan klimadan çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı.