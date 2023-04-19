Mobilya atölyesinde yangın, ekipler müdahale ediyor

Mersin’de sanayi sitesi içerisinde yer alan mobilya atölyesinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ile birlikte polisin TOMA araçları da müdahaleye başladı.

Yangın, merkez Akdeniz ilçesinde yer alan sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinde meyana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle atölye de yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlı ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için polisin (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) TOMA’larda destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için dört bir taraftan söndürme çalışması sürüyor.

Bölgede her türlü tedbirin alındığını belirtildi.

(KRY-HİV-