Mobilya atölyesinde başlayan yangın iki atölyeye daha sıçradı

Mobilya atölyesinde başlayan yangın bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçradı, sanayi sitesinden yükselen dumanlar şehrin birçok yerinden görülüyor.

Yangın, merkez Akdeniz ilçesinde yer alan sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinde meyana geldi. Alınan bilgiye göre yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle bir mobilya atölyesinde başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlı ekipleri sevk edildi. Yangına 30’a yakın itfaiye aracının yanında polisin (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) TOMA’ları da müdahale etti. Kontrol altına alınamayan yangın bitişikteki 2 atölyeye daha sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için dört bir taraftan söndürme çalışması sürüyor. Yangında iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Paniğe neden olan yangın havadan da görüntülendi.