Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YANGIN KORKU DOLU ANLARIN YAŞANMASINA YOL AÇTI. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN 1 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ. YANGIN SONUCUNDA İŞYERİNDE BÜYÜK ÖLÇEKTE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak’ta meydana geldi. Mobilya üretim faaliyeti gösteren bir işletmede henüz bilinmeyen sebeple dolayı yangın çıktı. Yangın sonucu işyeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlemler alırken, itfaiye ekipleri ise alev topuna dönen yangını söndürmek için zamanla yarıştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25