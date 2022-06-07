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Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik botlar içerisindeki 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 07.06.2022, 09:35 07.06.2022, 10:09
Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik botlar içerisindeki toplam 75 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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