Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik botlar içerisindeki toplam 75 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.