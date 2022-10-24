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MİT’ten Suriye’de operasyon: Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu etkisiz hale getirildi A

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.

Asayiş 24.10.2022, 09:59
MİT’ten Suriye’de operasyon: Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu etkisiz hale getirildi A

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.

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