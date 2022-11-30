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MİT’ten Sincar’da operasyon: PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi.

Asayiş 30.11.2022, 09:39
MİT’ten Sincar’da operasyon: PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi.

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