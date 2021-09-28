MİT’ten PKK’ya büyük operasyon: Suriye’de en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, Interpol Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, PKK’ya 1980’li yıllarda katılan Engin Karaaslan, 1990’lı yıllarda Suriye/Şam’da Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim almış, 2000’li yıllarda PKK Ermenistan Temsilciliği görevini üstlenmiş ve KCK Adalet Divanı Üyesi olarak görev yapmıştı. 2019 yılından bu yana Suriye’de bulunan Kararaslan, en son PKK’nın Suriye’deki en üst yürütme organı PKK ‘Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK ‘Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev alıyordu.

Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil’de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Karaaslan’ı, MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine aldı. MİT’in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye/Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Karaaslan’ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği, öğrenildi. MİT’in yaptığı bu operasyonla, bugüne değin Suriye’de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği de öğrenildi.

(Mİ-BC -