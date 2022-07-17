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MİT’ten nokta operasyonu: PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi

MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

Asayiş 17.07.2022, 09:43 17.07.2022, 09:46
MİT’ten nokta operasyonu: PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi

MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

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