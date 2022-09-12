MİT’ten nefes kesen operasyon: “Terör örgütü PKK’nın suikastçısı etkisiz”

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Erbil/Halifan’da yerel istihbarat ağının yardımıyla tespit ettiği, terör örgütü PKK’nın suikastçısı "Şahan" kod adlı Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK mensubu "Şahan" kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Halifan bölgesinde intikal halinde olduğunu anlık istihbaratla öğrenen MİT, kısa sürede harekete geçerek, PKK’lı grubun izini dağlık alanda buldu. Hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Aksaç’ı hedef alan çalışma kapsamında MİT, düğmeye bastı ve nokta operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde terörist Aksaç, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi. Vedat Aksaç’ın, PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015 yılında Türkiye’den kaçarak PKK’nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam ettiği öğrenildi. Bu süreçte, örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındığı da öğrenilen Aksaç, illegal olarak metropollere gönderilmek üzere iken MİT’in takibine girdi ve operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi.