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MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon: Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu Suriye/Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
Asayiş 21.08.2022, 10:49
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu Suriye/Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.