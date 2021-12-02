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MİT’ten Gara’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe: 2 terörist etkisiz
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak’ın kuzeyindeki Gara’da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 02.12.2021, 10:31
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak’ın kuzeyindeki Gara’da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım’da Irak’ın kuzeyindeki Gara’da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.