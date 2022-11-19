banner596

Son Dakika

MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı.

MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı.

Asayiş 19.11.2022, 11:44
MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı.

MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı.

Yorumlar (0)