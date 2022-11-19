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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı.
MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı.
Asayiş 19.11.2022, 11:44
MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı.