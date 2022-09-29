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MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonda, PKK/PYD’li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen yakalandı.

MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonda, PKK/PYD’li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen yakalandı.

Asayiş 29.09.2022, 09:49
MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonda, PKK/PYD’li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen yakalandı.

MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonda, PKK/PYD’li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen yakalandı.

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