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MİT’in Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG’nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi.
MİT’in Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG’nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi.
Asayiş 12.08.2022, 09:40
MİT’in Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG’nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi.