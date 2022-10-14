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MİT’in Suriye’de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.
MİT’in Suriye’de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.
Asayiş 14.10.2022, 09:42
MİT’in Suriye’de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.