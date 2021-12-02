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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: “Asgari ücretin yüzde 50 zam yapılarak 4 bin 235 TL seviyesine getirilmesi lazım”
MİT’in operasyonuyla PKK/KCK’lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi.
MİT’in operasyonuyla PKK/KCK’lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi.
Asayiş 02.12.2021, 12:29
MİT’in operasyonuyla PKK/KCK’lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi.