Son Dakika
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK’nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı’nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK’nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı’nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 09.08.2022, 11:52
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK’nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı’nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.