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MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonda 2012’de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK’lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonda 2012’de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK’lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.
Asayiş 06.10.2021, 10:49
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonda 2012’de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK’lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.