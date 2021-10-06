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MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonda 2012’de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK’lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonda 2012’de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK’lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

Asayiş 06.10.2021, 10:49
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonda 2012’de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK’lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonda 2012’de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK’lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

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