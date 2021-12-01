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MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015’teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK’lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.
MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015’teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK’lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.
Asayiş 01.12.2021, 12:26
MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015’teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK’lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.